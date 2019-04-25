王少偉日前上衛視中文台《請問你是哪裡人》錄影時，自透下半年將開始投入8點檔戲劇的演出，他表示，自己這幾年都在主持節目，但其實自己很喜歡演戲，期間雖然也參與過不少戲劇、短片的演出與客串，卻都不是要角，這回以演員身份重回8點檔演戲，被問是否會影響節目的主持？他也說：「會再請公司協調！」

他表示太久沒拍戲，大家都以為他只會主持，但其實自己一直以來都很喜歡表演，在轉戰綜藝接下主持棒前一整年，拍了三檔大愛、公視的戲，只是這三年重心都在主持，沒機會接觸到演戲，有幾次劇組找上門，但礙於主持卡到時間得被迫推掉3、4部戲，而感到有點可惜。

他也說，以前礙於預算，台灣一年只有1、2檔大戲在拍，現在有很多平台願意投資，外資也進來，台灣戲劇圈也漸露曙光，好的劇本與機會也會變得比較多。相較於綜藝低迷環境他感慨表示「需要時間」撐下去。

他認為，「台灣綜藝節目最蠻厲害地方，就是能在有限的資源下想辦法生存，每個人都要身兼數職，但卻是可以把最大效益表現出來」，僅管綜藝環境依舊很低迷，但他還是喊話希望大家要撐下去，讓外資也注意到綜藝這塊，進而投資節目製作。

(中時 )