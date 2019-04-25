資深媒體人黃光芹先前採訪高雄市長韓國瑜，出版《跟著月亮走》，遭到韓粉批評沾光、騙錢，對此黃光芹爆料，指稱此書她只拿到作者稿酬20萬，150萬版稅被韓國瑜夫人李佳芬拿走，引發2女隔空交火，律師林智群從版權紛爭中看到5個法律現象。

媒體人黃光芹在今年1月出版《跟著月亮走》，出版至今仍暢銷，然而黃光芹遭到韓粉批評蹭韓國瑜名氣賺錢，日前她大動作反擊，指稱她將版稅收入讓給韓國瑜，經詢問出版社，李佳芬已取走第一筆結算150萬元，第二筆她沒有理會，稿費部分，李佳芬匯給她20萬元。

黃光芹指出爭議部分，表示李佳芬剥奪出版社的海外版權，近日未經過她的同意，取走原創電子檔，黃光芹為免未來侵權行為，已請律師寄發存證信函給韓國瑜。

對此，李佳芬則回應，當初黃光芹主動放棄版權，只要撰稿工本費，所以她支付黃20萬元稿費，至於海外版權爭議，李佳芬表示，韓國瑜從未授權任何海外版權，其他法律問題將委由律師研究。

黃光芹、李佳芬隔空駁火，律師林智群今日在臉書發文，站在法律層面突破5個盲點，林智群論述如下:

1.這樣的合作案，關係人有三個：出版社、作者、名人，原則上著作權（人格權、財產權）是屬於作者的，黃光芹寫書，他就是作者，有著作權。

2.當然有些合作案裡，出版社跟作者簽的約是買斷，就是出版社用多少錢（比如：50萬）買下你的著作權，那出版社出版賺多少，都跟作者沒關係，這樣的情況比較常發生在，剛出來沒什麼名氣的作家身上。但黃光芹已經是資深媒體人，寫的書又跟韓總有關係，搭上選舉便車，大賣是可以預期的，不賣斷、抽版稅，賣一本書抽一定金額（比如50元），是最好的。一般作者是不會放棄這樣的賺錢機會的！

3.那名人本人可以主張什麼權利？通常是「授權金」，而不是「著作權」，授權範圍主要是「肖像權」、「自己寫的文章」，那書上可以寫「韓總唯一授權」，增加書籍可信度，增加銷售量。授權金可能是一筆錢，也可以賣一本書抽10元這樣，金額多寡也是看人，也有名人不缺錢，很高興有人幫他寫傳記，樂意配合接受訪問，提供照片跟文章，不收錢的。

4.名人傳記並沒有規定一定要本人授權，只要我收集韓總過去經歷、公開發言跟行程，不使用照片（可能侵害他人著作權或本人肖像權），不引用韓總自己寫的文章內容，其實還是可以閃過去，像之前林書豪正夯時，也是有人出他的傳記，林書豪還跨海表示抗議，出版社回應是我出書不需要本人同意…。

5.經過本人授權的傳記，通常會由本人審閱過才出版，這樣的作法往往會有一個問題，就是本人通常會希望作者講好的不談壞的，作者為了迎合本人，寫出來的東西可能不會太尖銳，這也是「授權傳記」的一個缺點。

(中時電子報)