英國路透社報導法國軍艦「葡月」號(F734 Vendemiaire) 於本月6日通過台灣海峽，表達其維護國際水道航行自由決心，致使解放軍海軍憤而拒絕邀請法艦參加建軍70週年海上校閱。軍事專家指出，此為典型資訊戰誤導手法，假若任何媒體不知判斷隨之起舞，就會被列入未來可被利用操弄候選對象，以便繼續「饋送」假新聞，成為放話造謠使用管道。

中華戰略學會研究員張競指出，首先「葡月」號是經常性在亞太海域駐防活動，而且分別在2007、2013、2015、2016以及2018各年訪問過上海、青島、湛江與香港，前後曾經訪問過大陸十餘回。在前述航程中，早就正常航行穿越臺灣海峽，此事根本就是不值一提，路透社對此大肆報導，若非別有用心，就是缺乏常識。

張競提醒，3月下旬該艦公開訪問菲律賓，隨後並未順道參與共軍海軍建軍海上校閱，必然是有其理由，但絕對不是因為通過臺灣海峽，遭到解放軍拒絕邀請。誠然過門不入令人掃興，但「葡月」號是訪華老面孔，大陸倒還不致於如此小心眼，格局小到去算多一國少一邦。

張競分析，只要想到若是如此，法國駐北京海軍武官怎可能忍下這口氣，繼續參與校閱觀禮？而且若有這種事早就會在北京軍事武官團爆出成為笑柄，由此可見編造此種情節之荒誕程度。

張競點破，路透社報導中，其實就已留下為本身說法誤導遭人批評之脫身巧門，其所希望引領操弄之內容都是聲稱匿名官員放話，可是又在相同報導強調，有名有姓法國官員拒絕評論該艦所負任務，匿名美國官員不願臆測該艦航行臺海理由，以及是否遂行航行自由行動，這顯然就是留下卸責伏筆。

張競特別呼籲，許多軍事活動原本就無政治意涵，比方說「葡月」艦以往訪問香港時，曾經與解放軍駐港守備部隊進行過海上操演，難道我們亦要無聊到把這事，硬是要扯到法國對於解放軍駐港給予政治背書與支持嗎？

張競強調，其實許多大國官方新聞通信社三不五時就會炒作些議題，然後依據各個媒體轉刊運用質量，以及是否能夠找人分析查證，來判斷此等媒體編輯團隊弱智程度，以便作為日後發動資訊戰之參考指標，這個過程與用意，才是政府國安團隊以及國內戰略學界必須關切重點所在。

(中時 )