台北市長柯文哲繼先前訪美，5月將訪日本、6至7月間則會到大陸參加雙城論壇，由於他先前曾自稱是美、陸、日「三方都可以接受的人選」，今年輪番訪問3國，格外引發關注。柯今受訪時雖稱「只是剛好」，為什麼要想那麼多，但他也直言，不要說是選舉前，隨時都應該要有三方的支持，都要保持友好。

市府幕僚透露，應駐日代表謝長廷邀請，柯文哲預計5月22至26日間，安排3或4天到日本富山縣參加台日觀光論壇，27日回市議會專案報告，不過也因為要訪日，原定5月要到花東的縣市參訪，則會先暫時取消。

柯文哲今表示，之所以到日本參加觀光論壇，去年台灣到日本旅遊460萬人次，日本來台灣才不到200萬人次，按人口比例計算，相對來講台灣去日本的太多了，要想辦法拉些日本客來觀光，當地辦台日觀光旅展，所以之前拜訪謝長廷大使，才安排這次行程。

媒體追問，什麼時間去拜訪謝長廷，是否象徵白綠破冰？柯否認說，這有什麼關係，是私人交情。

由於高雄市長韓國瑜原先也規畫訪日，此舉是否有較勁意味？柯文哲說不會啦，「我們也沒那麼多時間，赴日參訪時間會壓到最低」；另外前行政院長賴清德屆時也有可能在日本，柯則說，不要說攤牌什麼的，能不能大家輕鬆一點啊？

對於外界解讀赴美國、日本、大陸的行程，柯文哲稱，他2016年也出訪3次，「為什麼要想那麼多？」只是剛好，每天都有剛好的事；但他也說，不要說選舉前，隨時都應該要有三方的支持，都要保持友好。

(中時 )