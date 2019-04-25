斯里蘭卡復活節連環爆炸案至今造成359人喪命，斯國官方24日召開記者會證實，總共有9名自殺炸彈客參與行動，其中多數出生富裕家庭、教育程度高，至少一人是國外留學回來，媒體更起底，當中2兄弟還可能是當地香料大王之子。

斯里蘭卡國防部長維傑瓦德恩24日召開記者會，指出爆炸案中大部分自殺炸彈客都出生富裕家庭，受教育程度高，還有人從英國、澳洲留學歸國，情況令人憂心。

參與斯里蘭卡復活節連環爆的9名炸彈客身分陸續起底，美國有線電視新聞網（CNN）引述2名消息人士報導，當中伊姆薩斯•伊布拉欣（Imsath Ahmed Ibrahim）、伊爾汗•伊布拉欣（Ilham Ahmed Ibrahim ）2人是兄弟，都是首都可倫坡當地香料出口巨賈－伊山那香料出口公司（Ishana Exports）創辦人穆罕默德•伊布拉欣（Mohamed Ibrahim）之子。

當地穆斯林社區居民安亞納（Pamuditha Anjana）表示，伊布拉欣家族是當地最富裕的穆斯林家族之一，「政商關係非常好。」可倫坡著名的達瓦塔噶哈清真寺（Dewata Gaha Mosque）主席薩利（Reyyaz Salley）則描述，老伊布拉欣是個老好人，一心一意只想做生意，就是個「尋常人、生意人」。而參與此次行動的2個兒子據信都是30歲出頭，斯里蘭卡穆斯林協會（Muslim Council of Sri Lanka）副主席阿哈麥（Hilmy Ahamed）描述他們都在海外受過良好教育。

不過在連環爆炸案過後，老伊布拉欣已被捕，因為他的香料公司和一間可能涉及爆炸案的銅工廠關係緊密，銅工廠官網上指出，「伊山那香料公司」是它的母公司，而工廠9名員工稍早也已經被捕，他們被指控提供材料，促成這幾次爆炸攻擊。雖然被捕，但是阿哈麥認為老伊布拉欣忙於事業，應該完全不曉得自己的兒子參與策劃恐怖行動。

斯里蘭卡國防部長維傑瓦德恩（Ruwan Wijewardene）周三召開記者會，對外公布爆炸案迄今為止的調查進度，他指出大部分自殺炸彈客都出生自非常富裕的家庭，他們本身也接受過良好教育，「經濟獨立，原生家庭的財務狀況也相當穩定」，其中一位炸彈客先前還留學英國，拿到學士學位，後續赴澳洲攻讀碩士才返回斯里蘭卡，他說這個情況「令人擔憂」。

(中時電子報)