台北市「4年2萬戶、8年5萬戶公共住宅」政策支票跳票，近年來目標戶數不斷修正，日前都發局在市議會工作報告時鬆口，8年約興建2.1萬戶，其餘用包租代管、租金補貼等方式填補，不少議員痛批8年5萬戶變成2萬戶？且包租代管成效又不如預期。結果，前都發局長林洲民昨也在臉書PO文說，他對於北市府公宅政策的改弦易轍有意見，還要求市府公開論證。

柯文哲2014年勝選，林洲民就是他首任都發局長，且當時也是由林執掌的都發局提出公宅政策目標。林昨天在臉書表示「過去幾天，資訊上顯示，台北巿府在公共住宅的政策及執行，突然喊停以及轉向了。我本人，不能了解這個驟然的改弦易轍；也認為：社會公共政策，應該公開論證。總述，作為一個資深台北市民，我對於過去幾天的資訊顯示，台北市公共住宅政策的改弦易轍，有意見；懇請公開論證！」

對此，柯文哲今說，公宅不是叫跳票，應該叫政策調整。老實講，目前台灣超過3個月沒住的房子有80萬戶、超過1年60萬戶，台灣房屋政策要大幅修正，包括稅的制度、營建的制度很多要修，目前空屋這麼多怎麼進入租屋市場？包租代管也有做，可是才媒合800多戶，他也覺得整個包租代管制度還可以再修正。政策隨著實際情況再做調整。

(中時 )