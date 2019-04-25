曾幫助巴西女排隊拿下兩屆奧運金牌如今已退役的杰奎琳(Jaqueline Maria Pereira de Carvalho)，日前在現身觀看丈夫比賽，並且在場邊接受訪問，沒想到突然昏倒，所幸並無大礙，但也讓正在比賽的丈夫嚇出一身冷汗。

杰奎琳現年35歲，身高186公分，是巴西女排隊的主力攻擊手，帶領國家隊先後奪得2008年北京奧運以及2012年倫敦奧運金牌，2016年光榮退役。

杰奎琳的丈夫穆里洛仍是現役球員，兩人育有一子，穆里洛是巴西男排超級聯賽Sesi-SP隊頂尖好手，日前舉行聯賽冠軍系列賽首場賽事，杰奎琳在受訪時突然身體不適當場昏倒，大會醫療團隊立刻治療，比賽因而中斷了好幾分鐘。

穆里洛在得知消息後立即趨前探視老婆，「我趕忙的前往查探，我試著讓平復自己的情緒，將專注力重新放回場上。」

醫生表示，可能是因為球場中溫度過高，氣流不順，導致杰奎琳瞬間缺氧而暈眩，緊急治療後就沒事了。最終Sesi-SP以3比0輕取Taubaté，在5戰3勝制拔得頭籌。

(中時電子報)