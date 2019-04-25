平地一聲雷，鴻海董事長郭台銘宣布參加國民黨總統初選，並拒絕徵召，讓原已凝聚「徵召韓國瑜」共識的國民黨突然間大轉彎，造成高雄市長韓國瑜支持者反彈，儼然成為韓流VS.台風之戰。對此，氣象專家彭啟明特地用天氣角度剖析寒流和颱風趨勢走向，研判它會贏！

彭啟明在《Yahoo!奇摩新聞》表示，基本上寒流（韓流），它是一個乾冷的空氣，來自於西伯利亞，如果寒流很強的時候，天氣就又乾又冷。而颱風（台風）來自於西太平洋海面，它非常的旺盛，且帶有水氣。如果寒流和颱風兩者結合在一起，特別是在12月或一二月的時候，若有強大寒流產生時，基本上颱風不是對手，暖濕的颱風遇到乾冷的寒流，就會減弱消散。

不過，凡事總有例外。彭啟明指出，當寒流遇上颱風，在台灣的東北部就會降下非常大的雨勢，所以這兩個基本上是對立的。但要是能夠卸下心防，在共伴效應下，恐怕殺傷力會比任何天氣系統來得大！

(中時電子報)