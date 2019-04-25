春暖花開出遊天，來東北角走走吧！這裡海岸盛產各式各樣可食用藻類，其中以石花菜最富盛名，每年農曆三月起東北角漁民會在濱海公路兩旁曬製石花菜，遠遠看去就像是舖上了一片片或紫、或紅、或黃的各色地毯，展現了東北角的特色風情，也為當地美麗的山海景緻更添一抹別緻的色彩。

農曆三月起東北角濱海公路沿線兩旁就會開始舖上一片片或黃、或紅、或紫的各色石花菜地毯。（新北市漁業處提供）

東北角卯澳驛站老闆蕭文偉為推廣在地特色食材—石花菜，積極研發各式石花菜料理，希望在傳統口味外找到更多創意搭配的可能性。蕭文偉表示，目前卯澳驛站研發出各式石花菜飲品及料理，如各種口味的石花凍飲、石花菜火鍋等，期望能給來東北角的遊客更多驚喜。

卯澳驛站特色料理-石花凍火鍋。（新北市漁業處提供）

此外，石花菜乾經過烹煮後可製成石花凍，石花凍是在家就可以輕鬆料理的食材，只需要在熬煮石花凍過程中，嘗試加入各式各樣想加入的食材，例如桂花、桂圓、桑葚、鮮奶、可可、抹茶等，就可以做出一杯專屬於你的石花凍。

石花菜是新北市東北角海域最具經濟價值的藻類，富含天然植物膠、礦物質、維生素且低熱量的健康的在地特色食材，為了保護石花菜資源，新北市政府彙整專家及當地漁民的意見，規定從每年10月1日起至次年4月15日止，禁止於萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區以任何方式採捕石花菜，讓石花菜資源永續利用。

超吸睛的卯澳驛站創意石花凍，好吃又好看。（新北市漁業處提供）

(中時電子報)