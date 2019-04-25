台中市北區某國中22日發生男學生從4樓墜落，造成腰椎骨折、雙腿開放性骨折，25日一名自稱劉姓學生家屬網友在臉書「爆料公社」PO文指控，劉生被班上3名同學霸凌，校方要劉生父親，申請學生保險理賠理由，不能寫霸凌，要改成意外才行。校方表示，須等校長說明證實。

劉姓男學生當時從校園4樓突然墜落，經檢傷發現男學生腰椎骨折，小腿骨折，因疼痛難忍，送醫途中患者不斷喊痛，因雙腿開放性骨折，須進行開刀手術急救，事後警方調查，無外力介入，而校方則指稱，該生疑似近日與同學出現磨擦，才想不開。

《爆料公社》PO文指出，孩子從小個性溫和，誰知碰上3個為虎作倀的同班同學，每日不斷對他進行言語上的欺凌及惡作劇外,嘲諷的內容從姪子的身體、外型、連父母的職業，甚至在全班面前指控我姪子：「你爸爸有愛滋病，所以才會生出你這個愛滋病同性戀！」加上時不時假意的身體碰撞和挑釁叫囂。

PO文中提到，事件發生第3天，孩子仍要面對接踵而來大大小小的手術，意外的是校方給予我們的卻是一連串不友善回應。校長協同家長會會長前往病房探視，自稱有法律背景的家長會長說：「如果你們想提出訴訟，依我們看警察的筆錄，你們是沒有勝算的。」，看似關懷的校長接著說：「我要幫你申請學生保險理賠，但是原由那欄你們不能寫霸凌，要改成意外才行，這樣保險才能理賠！」。

疑似劉姓學童家屬在臉書社群發文替劉生叫屈，引來近萬名網友在臉書撻伐，「杜絕言語霸凌」、「弟弟加油！」、「反霸凌讓學校面對」等留言。對於外界的質疑，目前仍須等待校方進一步說明以證實。

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(中時 )