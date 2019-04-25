「祖產不能落到外姓子孫手中」、「分財產長孫多一份」等傳統觀念，在性別平權的時代，愈來愈多人省思如此差別待遇是否對女性公平。

台中市政府地政局為此推出「愛的天平不傾斜」故事，透過主人翁「阿龍伯」處理財產分配的過程，取得兒孫和媳婦的理解，讓女兒也公平獲得財產。故事也獲行政院第17屆「金馨獎-性別平等故事獎」肯定，行政院並頒獎表揚地政局，成為全國唯一獲獎的地政機關。

「愛的天平不傾斜」是描述一位阿龍伯(化名)的故事，阿龍伯受到「祖產不能落到外姓子孫手中」、「分財產時長孫應該要多分一份」等傳統觀念影響，十幾年前分別將名下多筆的不動產移轉給兒子與孫子，但對一直貼心的女兒卻一件不留。

阿龍伯前往地政事務所辦理所有權移轉登記時，接觸到地政局正在推廣的「性別平權」新觀念。「子女都是心頭肉！」阿龍伯反思為何自己對女兒有差別待遇。於是他先克服自己的心理障礙，並陸續獲得兒孫和媳婦的理解。最後在106年8月與107年1月於地政事務所完成所有權移轉登記，依著心願將規劃好的不動產持分分次移轉給寶貝女兒，也讓一家三代情更加圓滿。

地政局長吳存金表示，阿龍伯的故事只是傳統社會觀念的縮影，雖然時代快速變遷，但「祖產傳子不傳女」的觀念還是根深蒂固存在。因此，社會各界應逐步轉化這些傳統觀念，讓性別平權不再是口號。

吳金存指出，性別平等故事獎是由各直轄市、縣（市）政府（或推薦所屬機關） 提出於評審期間推動性別平等的措施或方案過程中具啟發性或貼近人民且感動人心的內容與事蹟者，希望能積極消除性別歧視，促進性別平等。

市府表示，因為繼承案件攸關民眾財產權益，地政局及各地政事務所為了將性別平權觀點融入地政業務，除主動通知輔導繼承人辦理繼承登記外，更要深入區里廣「接地氣」，多元創意行銷，以生動活潑的有獎徵答方式與民眾互動，在潛移默化中讓民眾了解並接受性別平權觀念。

(中時 )