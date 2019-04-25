台南市警方24日上午8時許在中華東路與平實路口查獲一對機車騎士交通違規，後座蔡姓乘客隨手將一包毒品丟入路旁工地圍牆內，遭眼尖警員查獲。詢問之下，才知道騎車的黃姓男子正因毒品案前往出庭，兩男不但前庭前吸毒，陪朋友出庭的蔡男還攜毒前往法院，十分大膽。

台南市東區巡邏員警24日在中華東路與平實路口見到一輛雙載的機車騎士紅燈右轉，趨前攔停盤查時，後座的22歲蔡男神情慌張，從褲子口袋掉出一個小皮包，正當警員詢問皮包內藏有何物時，蔡男心虛撿起皮包，丟向路旁鐵皮圍牆的工地內。

此舉必然引起警方起疑，一面通報線上警力支援，一面控制現場，並帶蔡男進入工地找「丟包」物品。蔡嫌眼見難逃法網，坦承吸食安非他命，警方隨後也在工地內查扣到「丟包」的毒品與吸食器。

警方將兩人帶回警局驗尿，初步都呈陽性反應，追問之下，才知道騎車的21歲黃姓男子因涉毒品案件正要到法院出庭，同為吸毒好友的蔡男則陪同前往，兩人卻在出庭前吸毒，蔡男並暗中攜帶毒品前往法院，不料中途遭警方逮獲。

蔡男坦承持有、吸食，警方將他依照毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，黃男則函送地檢署處理，但他仍因此錯過開庭時間，只好向法院請假另行出庭。

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(中時 )