CLUTCH STEAL FROM JAMES HARDEN! pic.twitter.com/jQfkFJpuRA — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2019年4月25日

儘管爵士打到最後關頭，努力把落後差距縮小到1分，可惜火箭讀秒階段穩穩6罰俱中，有驚無險以100比93氣走爵士，宣告4勝1敗挺進西區準決賽，對手將是勇士與快艇系列戰的勝者，看來去年西區冠軍賽戲碼可望提前上演。

就跟雙方第3戰情況一樣，哈登一開賽手感相當冰冷，首節6投0中，得分竟然掛蛋，直到次節，他才靠著強行切入開張，也帶領火箭在上半場結束前，打出14比3小高潮重新超前，上半場打完，火箭以46比42領先，哈登貢獻10分。

火箭第3節隨即發動10比2猛攻，轉眼擴大領先差距到兩位數以上，不過爵士也從第3節尾聲到第4節前半段，打出12比2攻勢回應，甚至以77比75反超，可是火箭換成保羅火力全開，打到最後6分58秒，火箭再以85比80領先。

打到讀秒階段，爵士再次追到只差1分，塔克最後54.8秒兩罰俱中，戈貝爾切入禁區上籃，卻遭哈登把球抄走，哈登站上罰球線兩罰俱中，擴大火箭領先到5分，米契爾搶投三分不進，讓保羅又是兩罰俱中，宣告爵士正式淘汰命運。

哈登全場投26中10，貢獻全場最高26分，另有6助攻、6籃板、3抄截、4火鍋，卡培拉16分、10籃板，保羅與艾瑞克哥登各有15分；爵士以歐奈爾18分最高，盧比歐17分、11籃板，當家射手米契爾投22中4，含三分球9投0中。

(中時電子報)