曉陽國小學子如出曉朝陽活力十足。（吳敏菁攝）

彰化縣線西鄉曉陽國民小學，1961年設立，原是「線西國民學校頂犁分校」，1964年獨立、1968年正式改稱曉陽國民小學，是縣內唯一採縣長字號而命名的學校，曉陽以太陽為主題，代表學子如朝陽充滿活力，射向四面八方光芒也代表多才多藝的學子在各方傑出的表現。

曉陽國小，1964年分校獨立，1968年因實施九年國民教育，故改稱為「曉陽國民小學」。學校網頁校名的由來寫著「創辦人：彰化縣呂前縣長世明，字曉陽」，校名以當時第一任民選縣長姓名的字號，不像其他學校以分校為校名，這是非常罕見，呂世明任期1960年至1968年，時至今日，學校舉辦校慶活動，呂世明子孫仍與有榮焉的參與。

曉陽國小校長許銘裕說，學校位於濱海之鄉，但曉陽的孩子們，就如海上升起的朝陽，活力四射，彬彬有禮，充滿了活力，學生人數175人，屬小型學校，學校致力發展生態特色，校園栽植多樣的蜜源植物吸引了彩蝶翩翩，成為蝴蝶的樂園。

學校還定期舉辦種花活動，近來又圍起黑色的格子網，植上蘭花植株，學生們期待地說，等它長根開花，一定百花盛開、爭奇鬥豔、美不勝收。

曉陽也啟發孩子們運動和藝術天賦，教育部舉辦海洋繪本比賽，曉陽孩子不愧是濱海之子，還多達10人得獎。

(中時 )