長榮航空空服員罷工一觸即發，桃園空服員職業工會今表示，將在5月13日啟動罷工投票，至6月6日截止，投票將分為台北、桃園、高雄三大場次。另外，昨日長榮董事長林寶水強硬表示，絕不同意工會「禁搭便車」，對此，工會表示不會妥協，會抗爭到底。

長榮航空董事長林寶水昨日首度發出公開信，直言長榮不是華航，遇到經營困難時，無法得到政府奧援，工會不要有公司因罷工屈服的期待，是絕對不可能的，一旦走上罷工，也不會因各方壓力妥協，也不會答應「禁搭便車」條款。

桃園空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，過去曾調查過會員意向，全體會員皆堅持「禁搭便車」，為保障會員團結權，工會也無法退讓，直言不會妥協，將抗爭到底。

不過對於公司願意提供給工會會員怎樣的方案，鄭雅菱說會保持開放心態，願意與公司協商與討論，希望公司能尊重會員權益。長榮則回應，希望工會願意繼續協商，不要走上罷工一途。

(中時 )