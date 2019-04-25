RHP Wei-Chieh Huang was optioned to Double-A Frisco after the game. Rangers will make a corresponding roster move on Thursday. — John Blake (@RangerBlake) 2019年4月24日

昨(24日)天效力於遊騎兵的黃暐傑突然收到升大聯盟的消息，晚場比賽立刻上場中繼2.1局，成為台灣史上第15位升上大聯盟的球員。順利完成投球任務後，遊騎兵再度做出球員異動，將黃暐傑降回2A，結束短短一天的大聯盟驚奇之旅。

遊騎兵近期投手戰力吃緊，隊上先發沃奎茲（Edinson Volquez）、左投史麥利（Drew Smyly）復出首年就相繼受傷，上季轉任牛棚的新科終結者雷克勒（Jose Leclerc）狀況不太穩。昨天黃暐傑半夜接到通知後，一大早就趕往奧克蘭向球隊報到，在先發投手藍斯林（Lance Lynn）3.1局狂掉8發的情況下接手。

黃暐傑的大聯盟初登板，中繼2.1局被敲3支安打、失2分有1分自責分，另有2次保送及1次三振，最快球速達到94.6英哩(約152公里)，自責分率3.86，表現中規中矩，頻讓打者飛球出局，無關勝敗。

黃暐傑中繼2.1局，最快球速152公里，有2次保送與1次三振，失掉2分有1分責失。（路透資料照）

大聯盟從小聯盟找即時戰力不少見，過去胡智為也曾在2017年升上大聯盟後，同天被下放3A，但下放不到一天又重返大聯盟，並在9上後援登板，也在家人面前飆出大聯盟生涯第1次三振。

而遊騎兵將黃暐傑下放2A後，升上同是菜鳥的赫恩（Taylor Hearn）到大聯盟，主要也是因為遊騎兵預計明天先發的桑普森（Adrian Sampson）今天已上場中繼3局，因此只好趕緊再找援兵，預計明天登板先發。

黃暐傑的生涯首次大聯盟之旅，在短短一天內落幕，回到2A後繼續等待下一次重返大聯盟的機會。

(中時電子報)