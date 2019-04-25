高雄市長韓國瑜昨發表「『愛與包容』永遠在、『冒牌韓粉』請退散」一文，他呼籲直球對決，不要躲在螢幕後面敲鍵盤，假冒韓粉騷擾、製造仇恨，並呼籲加入「打假」行動。對此，國民黨議員游淑慧提及有網友要她「不要蹭韓」，讓她哭笑不得，她也感慨表示「我們愛韓於韓市長未起之時，而非沖天之後」。

韓國瑜昨天在臉書發文指出，有一連串事件凸顯冒牌韓粉的存在，從去年選舉的風風雨雨，他們都知道台上台下都有不少「以韓粉之名、行韓黑之實」的假韓粉，最近因為2020膠著，網路上假韓粉的惡行愈發變本加厲，確實起到分化藍營團結合作的功用，同時也拉低台灣社群網路的道德水準，更違背了真韓粉一貫守護「愛與包容」的高雄價值。他也呼籲直球對決，不要躲在螢幕後面敲鍵盤，甚至假冒韓粉打電話騷擾人，刻意幫他製造仇恨。

游淑慧稍早在臉書表示，謝謝韓國瑜出面證實有假韓粉。游說包括她自己、高雄邱于軒議員，哪個不是第一代韓粉？結果被框架、被威脅、被辱罵，她感慨表示「我們愛韓於韓市長未起之時，而非沖天之後！」游說她與韓國瑜一北一南，她也滿足目前職務的責任，並沒有步步高升的雄心大志，因此聽到聽到有網友要她「不要蹭韓」，讓她有些哭笑不得！

游提及，她是最早在臉書上提醒大家有假韓粉的問題，也是最早提醒拱韓參選必須在六月高雄市議會總質詢之後，只是之前沒有換來太多的注意和警覺！

「真韓粉是韓國瑜的『助力』、假韓粉則是『阻力』」。游淑慧說要如何判斷真假韓粉，是每一位真韓粉的考驗，也是韓國瑜市長自己的智慧。她說同舟共濟、理性互重，是愛韓；威脅辱罵、質疑刁難，是害韓！

被指「不要蹭韓」 游淑慧訴無奈

(中時電子報)