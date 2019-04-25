邱烽堯與父親邱垂益秀出與韓對話，韓對此次成立大會，回應逗趣。（葉德正攝）

韓國瑜總統路崎嶇，為力挺韓參選2020總統，新北市議員邱烽堯25日舉行記者會，宣告5月5日在中和連勝街72號成立韓國瑜參選2020總統中和後援會，邱烽堯表示，希望開出全國第一槍響，號召民眾前來相挺，邱也說，韓國瑜近來腹背受敵，父親這次成立後援會一事告知會韓國瑜時，他還回了「頭暈轉向」的貼圖，但2020總統選舉，絕對要從中和出發。

邱烽堯表示，韓國瑜23日公開表示，他熱愛中華民國，只要能夠改變台灣，他願意不計個人得失榮辱，負起責任，韓國瑜此一明確表示，他才決定跟進、響應。

邱烽堯強調，為韓率先成立後援會，韓事先並不知情，他強調，他並非反對郭台銘、王金平與朱立倫等人，但在關鍵時刻，就該做對的事，從各家媒體民調，韓國瑜都是領先群倫，唯有讓最強的候選人出線，拿下2020總統大位，才能改變台灣，讓下一代有未來。

邱烽堯表示，韓國瑜出身新北市中和壽德新村，並曾擔任台北縣議員、區域立委， 他在父親邱垂益的延攬下，也曾擔任過中和市的副市長，期間，韓都是秉持政治良知，不承包公家工程、不貪汙、不作秀的政治人物，基於人不親土親，為他率先成立韓國瑜參選2020總統中和後援會，不僅師出有名，名正言順，目的也在號召全國民眾，都能挽起袖子，一起為他打拼。

邱烽堯表示，韓國瑜從擔任北農總經理到當高雄市長，這一路的遭遇，大家都看在眼裡，他的真誠，與敢說實話的人格特質，與時下的政治人物完全不同，但至今卻無人敢力挺他參選2020總統，但捨我其誰，希望他開出這第一槍，能夠喚起各界共鳴，遍地開花。

邱烽堯說，朱立倫前市長為新北貢獻良多，這次沒有邀請其他議員，就是怕其他議員不願表態立場尷尬，但也歡迎所有議員同仁一起共襄盛舉力挺韓國瑜，讓2020總統大選從中和出發。

前中和市長邱垂益說，當時擔任中和市長時，中和地區預算窘困，需要人才協助市政，他一通電話，韓國瑜二話不說就來幫忙，如此情義相挺，中和身為韓國瑜的娘家，一定要全力支持他，希望在中和發動下，全國一起響應，力挺韓國瑜選總統。

邱垂益也說，2008年馬英九競選時中和地區贏了9萬多票，希望這次韓國瑜出來參選總統，中和民眾也要一起送韓國瑜當上總統，為國家做更多事情。

(中時 )