新光三越GINZA Anniv 7th無盡的心意鑽石項鍊，原價1萬4500元起、特價1萬3800元起。（新光三越提供）

新光三越限量，膳魔師輕巧變保溫瓶，每支原價1650元、特價1099元，買即送「柯基款杯瓶保護套」。同步於新光三越APP限時限量販售。（新光三越提供）

「擁抱是最溫暖的語言」，一個擁抱勝過千言萬語，今年母親節新光三越邀全民一起給媽媽「愛的抱抱」，今（25日）起至5月12日母親節檔期，還歸納送禮「寵媽5大守則」，囊括讓媽媽成為美魔女的化妝品新品、讓媽媽成為氣質女神的輕奢珠寶、讓媽媽舒壓的家用家電、讓媽媽成為時下最潮科技達人的3C商品以及母親節大餐。

這次推薦的化妝品涵蓋新光三越聯手合作的3個美妝品牌，有SHISEIDO、CLARINS、shu uemura的獨賣新品與2款首賣新品；輕奢珠寶匯集與日本3個輕珠寶品牌GINZA、Festaria、I-PRIMO合作的媽媽專屬飾品；家電專區則集合節能家電、舒壓家電。

新光三越首賣，IRIS日本3倍氣旋智能無線吸塵器，原價1萬990元、獨家價7990元，買即送市價599元的「銀離子集塵袋」。同步新光三越APP限時限量販售。（新光三越提供）

新光三越APP精選母親節好禮，25日上午10時起APP線上開搶，iPad mini 256GB 金色（新品）1萬7900元，於新光三越APP上使用skm pay結帳，獨家送價值1290元的「iPad case保護套」。（新光三越提供）

檔期間新光三越全台各分店推出多重貴賓卡友專屬回饋，像是4月25日至28日全台新光三越全館滿5000送200，台北南西店、台北站前店、台北天母店推出名品區單櫃滿1萬送500等滿千送百電子贈品禮券回饋。

新光三越獨寵會員幸福滿點送－美妍集點送，25日至6月2日專屬限量登場，

新光三越獨寵會員幸福滿點送－美妍集點送，25日至6月2日專屬限量登場， ONE amadana富士山手沖快煮壺，價值1290元，扣會員點數100點＋1199元加價購、扣會員點數3000點免費兌換，扣會員點數2500點APP線上免費兌換。（新光三越提供）

還有延續初夏購物節的「點數好棒 美妍集點送」會員燒點活動，除了受到消費者喜愛的美髮神器dyson Airwrap造型器和Supersonic吹風機＋順髮梳版、擁有自然香氣的LOCCITANE系列商品，此波加碼東京設計潮流必買家電ONE amadana系列商品、質感髮型沙龍且為美容院10大「綠色品牌」之一的AVEDA系列商品等，可使用新光三越APP線上扣點、新光三越店內扣點、扣點數加價購等3種方式換購。

另，新光三越APP精選優惠更規畫20項推薦商品，以優惠價格、獨家贈禮提供貴賓卡友於新光三越APP上搶購，包括最新上市的iPad Air 256GB／iPad mini 256GB於線上購買，獨家加贈價值1290元的iPad case保護套，和ESTEE LAUDER粉嫩慾望潤色護脣膏、SISLEY Hair Rituel賦活重生豐盈體驗組、PHILIPS超音波活膚水氧儀等。

母親節聚餐，新光三越全台分店近250個餐飲品牌有多款母親節專屬套餐，其中有多家獲得2019台北米其林餐盤推薦的名單，如老乾杯、欣葉台菜，與新進榜的原木燒烤餐廳WILDWOOD及號稱火鍋界LV的橘色涮涮屋；還有摘下米其林一星的教父牛排旗下品牌Top Cap Steakhouse、Muchoyaki。

此外，新光三越更與WILDWOOD、瓦城、乾杯、珍寶、名人坊等全台超過20家餐廳聯手，首度規畫兩大貴賓卡友獨享專屬活動「品味大餐不用等」及「美味餐點隨你換」，透過APP可於線上扣會員點數並搶先預訂餐廳座位，或搶先兌換限定餐點。

(中時 )