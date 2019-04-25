鍾小平出示登記日報表，顯示郭昭嚴已經退選。（張孝義攝）

國民黨舉辦第10屆立法委員黨內初選提名登記，台北市議員鍾小平25日到台北地檢署提告國民黨台北市黨部主委黃呂茹錦及台北市議員郭昭嚴涉嫌違反選罷法及背信，鍾小平痛批，郭昭嚴已辦理退選並退還報名費，竟然被黨部認定為登記完成，登記過程黑箱作業，難怪韓國瑜市長說國民黨搞黑箱，上樑不正下樑歪。

鍾小平表示，國民黨第10屆立法委員選舉，台北市第五選區也就是中正萬華區的黨內初選登記是22日到24日，郭昭嚴在23日完成登記，隨即於24日在臉書粉絲團宣布退選，並在當天下午3時40分辦理退選，黨部並將郭昭巖從登記日報表以橫線槓掉完成退選註記。

不過，鍾小平向台北市黨部詢問，卻遭拒絕提供完成登記相關資訊。鍾小平說，他再向組織發展委員會查詢得知台北市黨部通報第五選區已有四人完成登記，分別是(鍾小平、郭昭巖、林郁方、黃嘉俞。

鍾小平指出，郭昭巖已辦理退選退費卻被黨部認定為登記完成，台北市黨部作業程序不公，明顯因人設事，登記過程黑箱作業，嚴重影響參選人的權益。國民黨台北市黨部為了特定人選排除其他參選人參與選舉的權力，並聲稱已退選的參選人仍然登記有效，黨內初選視同大選，如此違法亂紀無法無天，所以他提告主委黃呂錦茹涉嫌圖利郭昭巖已退費卻有完成登記，涉嫌背信及違反選罷法。

(中時 )