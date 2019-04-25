彰化縣政府今年度編列600萬元預算，採購2萬餘只住警器，補助縣內弱勢族群及高危險群場所。（吳敏菁攝）

彰化縣政府祕書長賴振溝示範黏貼住警器位置。（吳敏菁攝）

裝設住警器有多起成功報警案例，提醒民眾及早發現火災，降低人員及財物損失，彰化縣政府今年度編列600萬元預算，採購2萬餘只住警器，補助縣內弱勢族群及高危險群場所，凡鐵皮屋、30年以上老舊建築物、住宅式宮廟、資源回收用途住宅等，都能免費申請。

消防局長蕭嘉政指出，火災通常發生在人們警戒心最低、深夜火清晨熟睡時候，也最為容易釀重大人命傷亡，已經有多起災例因安裝住警器而起民眾逃生成功，為保障弱勢族群和安危險住宅場所生命財產安全，特別補助弱勢族群和高危險場所申請，並介紹裝設住警的重要性。

彰化縣防宣分隊表演短劇，祕書長賴振溝式範將住警器黏貼在廚房、臥室及樓梯頂等位置，指出彰化縣127萬人口、30萬戶，開放補助裝設「兩大對象」，申請補助以戶為單位，每戶補助設置1只，以1次為限。詳情請洽各地轄區消防分隊，或上彰化縣消防局網站下載申請作業流程。

(中時 )