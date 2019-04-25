近期美國不僅加強圍剿中國大陸電信巨擘華為在5G建設市場，內部也大聲呼籲加速發展5G技術，將爭奪技術主導權上升至「國家安全」高度。美情報部門表示，5G發展與治理不僅是戰勝中國大陸的關鍵，現在不發展，再過3年就太晚了。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）23日在推特上轉貼文章〈合作對美國推進5G建設、打敗中國來說至關重要〉，該文表示面對中國大陸在5G發展優勢，美國應該運用公家與民營合作關係發展美國5G網路，這將是確保網路安全與維持國際競爭力的關鍵。

文章指出，國家情報總監辦公室國家反情報和安全中心（NCSC）主任埃文納（Bill Evanina）16日在美智庫情報和國家安全聯盟（INSA）舉行的春季研討會上表示，美國如何驅動、構建、控制5G，對 5G治理與美國安全有著重大影響，「如果我們現在不解決這個問題，10年後就太晚了；事實上，再過3年，就為時已晚」。

埃文納也指出，藉由公私部門的完美合作，奠定美國5G產業實力，美國仍有機會防止中國大陸稱霸5G建設。而美國總統川普先前也曾推文表示，「希望5G，甚至6G科技能盡快在美國普及」，「美國公司必須加緊努力，否則會落後。我們沒有理由在這明顯代表未來的趨勢上落後」。

事實上，美國拉攏盟友圍堵華為的行動正在受挫，華為創辦人任正非先前受訪表示，公司業績並未較去年同期成長了30.6%，美國的抵制只會造成反效果。對此，《華盛頓郵報》稱美國已經在準備B計畫。

(中時電子報)