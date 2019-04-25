許多人早餐都會喝豆漿，不僅富含蛋白質，裡面的異黃酮還能幫助更年期、停經後的女性維持身體健康，具有強健骨骼、保護肌膚的美容功效。此外，也有預防荷爾蒙分泌過剩而引發癌症的效果，日本專家就建議，挑對的時間、方式來飲用，能讓健康效果發揮更大作用。

根據《早安健康》報導，各界專家提供了下列幾種提高豆漿健康效果的喝法。首先，由於異黃酮代謝速度快，飲用後約6～8小時就會排出一半，因此日本健康飲食專家石渡尚子表示，早晚建議各喝一杯豆漿。早上喝能提升體溫、讓工作效率更好，晚上喝則能消除疲勞。

日本管理營養士龜崎智子表示，餐前30分鐘喝，能幫助減緩血糖上升、抑制膽固醇、三酸甘油脂被人體吸收。

若是想要豆漿中的大豆異黃酮更有效率被人體吸收，龜崎智子提到，將豆漿稍微加熱，溫溫的喝能讓吸收率更好。

在攝取量的方面，應避免攝取過多而發胖，台灣衛福部建議，豆漿每天應以250～500毫升為宜。

(中時電子報)