好不容易隨著今年季後賽開打，到底「飛人」喬丹與「小皇帝」詹姆斯誰是史上最強話題暫時停歇，沒想到身為活塞傳奇球星的蘭比爾，接受《FOX SPORTS》突然公開放話，「詹姆斯無論在任何時刻都是史上最偉大的球員！」

蘭比爾的突然放話，難免給人挾怨報復感覺，畢竟他在1980年代，跟艾塞亞湯瑪斯、丹尼斯羅德曼、馬洪等人組成活塞「壞孩子軍團」，儘管曾摘1989、1990年兩次總冠軍，卻跟喬丹領軍的公牛積怨很深，至今仍讓他難以忘懷。

「詹姆斯從生涯一開始就知道如何讓隊友融合進來，當時他才18歲，」蘭比斯表示，「他知道該怎樣打團隊籃球，無論是進攻或防守，從他第一天開始就這樣，而喬丹必須花上不少時間才學到這些，沒人能用一己之力取得詹皇成就。」

儘管外界認為不同年代的球星應該無法比較，可是蘭比爾擺明吹捧詹姆斯到底，「假如詹姆斯生在我們的年代，他將會成為NBA史上最偉大的球員。」他的意思就是，喬丹根本沒法跟詹姆斯相比，不管是在哪個年代都一樣。

(中時電子報)