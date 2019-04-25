屏東王姓男子前年酒駕肇事又持鋁棒追趕恐嚇被害人，伍姓員警據報趕到現場要求他下車，他卻加速倒車想到脫逃致伍男手部受傷；一審認定王男沒有妨害公務的犯意判他無罪，二審斥責他挑戰公權力逆轉改判3月、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。

判決指出，2017年6月24日晚上6點半王男在高雄林邊區某處喝酒後，開車行經屏東縣一處道路先擦撞李姓男子的舊衣回收箱後，再撞及停在路邊的機車，王男酒駕肇事後竟下車持棒追趕、恐嚇李男，此部分他被依酒駕及恐嚇各判刑3月及30天、可易科罰金確定。

屏東縣警局伍姓員警獲報到場處理，要求王男下車受檢，但王男卻駕車後倒車，伍男上前追趕並持警棍擊破王的汽車左後車窗，王為免被查緝然駕車向右急轉快速離開，導致件伍男右手來不及收回遭玻璃刮傷。

屏東地院認為，王男在急欲離開現場的心態下駕車離開，無法預見有劃傷員警不及收回之右手腕的可能性，他並非刻意駕車衝撞執勤員警且無妨害公務的主觀犯意，將他判處無罪。檢不服提上訴。

高雄高分院審理後認定，王男明知員警執勤卻仍以倒車實施暴力，已構成妨害公務罪，他無視國家法治並公然挑戰公權力，所為誠實非是，逆轉將他改判刑3月、可易科罰金9萬元，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時 )