欠款民眾見到封條驚覺事態嚴重，一改敷衍態度。（許家寧翻攝）

花蓮縣酒駕居高不下，積欠酒駕罰單超過1000多人，有人14度酒駕被抓，欠了41萬元仍賴皮不繳納，花蓮行政執行署祭出大絕招，大規模查封300多筆欠款人名下財產，民眾見執行官上門查封透天厝，當場嚇傻，連忙在3天內繳清罰款。

行政執行署花蓮分署統計花東地區近2000名酒駕民眾，積欠罰款達億元，積欠罰款最多的花蓮林姓民眾，共有14次酒駕紀錄，其中8件公共危險罪需服刑1年2個月，其餘6次未達公危標準及拒絕酒測，被監理站裁罰44餘萬元，但只還款3萬元就沒下文。

分署長謝耀德指出，花蓮地區被催討的有1072人，加上目前人不在花蓮約300多人，執行署針對屢催不繳、惡意欠繳的民眾3月起採取強力執行措施，一個多月來強力執行酒駕罰鍰案件，截至23日止共查封290筆土地及與42筆房屋。

執行官陸續上門貼上封條查封，欠款民眾才驚覺事態嚴重，一改過去收到催繳通知的敷衍態度，一名鄭姓酒駕民眾欠款4萬5千元，不斷催繳仍不繳納，在依法查封其位於萬榮鄉土地及房屋後，鄭男立刻在3天內繳清罰單。

欠款民眾對財產查封相當有感，像是花蓮市蔣姓男子因酒駕遭開罰6萬7千元，才分期繳納幾次就不再續繳，直到查封名下唯一的透天厝，蔣男立即與家人籌錢將剩餘罰款繳清，不過民眾經濟狀況若有困難，可向執行署申請分期繳納。

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(中時 )