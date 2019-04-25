每年的5月到6月是台灣的梅雨季，天氣風險公司總監賈新興在臉書PO出未來兩週的梅雨預測，指出5/2開始大環境轉變，太平洋高壓的勢力明顯東退，「讓西南季風有機可趁」有機會出現今年第一波梅雨。對此，彭啟明也說「把握這兩天夏天，下週有機會來一波梅雨喔！」

賈新興說，過去幾次的預報顯示5月下旬開始梅雨機率高，而5月上旬不像下旬來得好，「但是最新的預報有了很大的變化，資料顯示5月2日開始的大環境建立的比下旬來的好，雖然下旬得那波還在。」

賈新興表示，基本上4/25至5/1「穩定高溫的天氣仍將持續」，因為從南海至菲律賓及臺灣全都籠罩在太平洋高壓下。

賈新興接著說，但是5/2-5/8整個型態大轉變，太平洋高壓的勢力明顯東退，退出了南海及菲律賓，此時也讓西南季風有機可趁，只不過太平洋高壓退得多了一點。

而天氣風險公司總經理彭啟明也在臉書提醒，要把握好這兩天的「夏天」，下週有機會來一波梅雨喔！

(翻攝自 彭啟明臉書)

(中時電子報)