蘆洲區國民運動中心發生一起工安意外，2名工人墜樓，緊急送醫搶救中。(吳亮賢翻攝)

(13:38更新，工人不治)蘆洲區國民運動中心上午，進行籃球架更換懸吊拉桿時，因鷹架架設不穩倒塌，2名工人從7樓墜落至5樓。其中一人多處骨折，另一名則當場失去呼吸心跳。

緊急送醫搶救後，其中方姓工人下半身共有三處骨折，所幸意識清楚，送往北市新光醫院治療中。另一名蔡姓工人傷勢相當嚴重，消防人員到場時，已無生命跡象，送往淡水馬偕醫院急救後，於上午11時宣告不治。

新北市政府體育處說明，蘆洲國民運動中心因地震影響，進行籃球架懸吊拉桿更換作業，因此中心委託廠商在昨天進場施工。

蘆洲運動中心表示，事發當下因鷹架鬆脫倒塌，2名工人因此墜落，中心立即叫救護車緊急將工人送醫急救，後續中心會配合警方及勞檢處調查。

針對後續慰助事宜，勞工局說明，將啟動重大職災調查機制及協助家屬辦理職災慰助，並轉送勞工保險局協處。

詳細事發原因，還待警方調查，相關責任歸屬，仍待進一步釐清。

(中時 )