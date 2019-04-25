朱立倫參訪台灣文博會。（張鎧乙攝）

國民黨中常會昨決議，2020總統提名將授權組發會訂定特別辦法，把所有主、被動參選者都納入民調，並朝向全民調方式；前立法院長王金平隨即稱「我認為是不公平的」。對此，前新北市長朱立倫今則苦笑說「如果要抱怨，最有資格抱怨的可能是朱立倫」，但還是強調別將個人得失放太重。他還呼籲黨內初選應趕快上演「家庭倫理大喜劇」，演成驚悚片就糟糕了，「觀眾跑光不行！」

朱立倫今早參觀2019台灣文博會前受訪指出，這次國民黨有一手好牌，總比民進黨一手爛牌好，大家應秉持一個原則，一定要最強的，且比好不比爛，大家相互支持，不把個人得失放在心中，而是把黨、國家利益放在最高的原則，這樣就不會有怨與不滿。而這幾個月來總算快定案，盼中常會與黨中央盡速訂出方法，找出最強的、比好不比爛，對民主是好示範，這就是好的制度。

談及當初最先堅持全民調，朱立倫則說，不管如今從文藝愛情片演到武俠片、科幻片，都沒關係，但不要忘了觀眾都在看，趕快把它演成「家庭倫理大喜劇」，「不能演成驚悚片，那就糟糕了！觀眾跑光不行」，還是要秉持這樣原則，讓大家和諧、團結，這個球隊是依靠團隊的力量而非個人。

至於是否會與黨主席吳敦義見面？朱立倫則說，目前還沒有邀請，而其他各個場合見面的機會都很多，「討論制度的目前還沒有」。

媒體追問，被認為打「佛系選戰」，是否有改變策略？朱隨即反問「我很佛嗎？」若要比吵架王，的確現在誰都比不過總統蔡英文，只要是比吵架王，她近日聲量都大幅提升，「我一直在思考是否要比吵架王，但我想一想，在怎麼比也比不過周星馳，還是讓周星馳當吵架王，不要讓吵架王當台灣總統。」

對於初選標準如今看來是否還算公平？朱立倫說，目前還沒有正式的辦法出來，只能說多給吳敦義一點空間，黨中央還未訂出辦法，也給高雄市長韓國瑜一些時間。

前新北市長朱立倫。（張鎧乙攝）

前新北市長朱立倫。（楊佳穎攝）

(中時 )