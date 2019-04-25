第72屆世界衛生大會（ＷＨＡ）將於5月20日至28日在日內瓦舉行，我方至今仍未收到邀請函。外交部國際組織司司長陳龍錦今天表示，今年國際支持台灣參與ＷＨＡ的聲浪比往年更為強勁，相信隨著ＷＨＡ開議日期的接近，國際上會有越來越多支持台灣的聲音出現。

陳龍錦指出，截至目前為止，除了友邦及理念相近國家持續在幕後力洽敦促ＷＨＯ秘書處邀請台灣以觀察員身份出席ＷＨＡ之外，已經有美國、日本、英國、加拿大、歐盟的行政和立法部門公開力挺台灣有意義參與ＷＨＯ，海外僑界很多熱心的僑團和僑領也以不同方式表達對本案的支持。

陳龍錦說，我國友邦已經陸續致函ＷＨＯ幹事長Tedros Adhanom Ghebreyesus要求將標題為「邀請台灣以觀察員身份參與世界衛生大會」之提案，列入本年ＷＨＡ議程做為補充項目。截至目前為止，已有超過十個友邦完成提案手續，尚有部分友邦仍在作業中。

至於10月在智利召開的ＩＮＴＥＲＰＯＬ是否有機會參與？陳龍錦表示，難度還是很高，不過國際支持動能不斷在累積，前面還有一段路，我們會繼續努力爭取，希望能早日達成參與ＩＮＴＥＲＰＯＬ的目標。

陳龍錦又說，我們會繼續和理念相近國家努力合作，前陣子ＩＮＴＥＲＰＯＬ做了負面陳述之後，英美都有表達意見，我相信我們還是大有可為。

(中時 )