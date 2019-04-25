網友臉書發文、留言。(圖/翻攝自臉書「2020唯一支持韓國瑜」)

高雄市長韓國瑜聲明自己願承擔中華民國，但現況窘境還盼黨中央解套。在鴻海集團董事長郭台銘以「媽祖託夢」說，投入參選震撼彈後，有藍營人士鼓動「北郭南韓」，表示這樣才能取得國民黨「雙贏」。對此，韓粉相當不屑，警告藍營：「我們這些非韓不投的人，絕大都是無黨無派的(也有藍.少數綠的朋友)。我們純粹只是認同韓國瑜1人。」

有韓粉在臉書「2020唯一支持韓國瑜」發文，感嘆：「自從郭台銘表明參選總統之後，台灣整個風向幾乎180度的轉向。」並指出從國民黨高層、各派系的民意代表、各家媒體新聞、各政論節目，乃至橫跨黨派的名嘴，都轉向了。同時，也點名只有《中天電視台》、《新聞深喉嚨》、《大政治大爆掛》，以及媒體人陳揮文是一路走來始終如一的。

話鋒一轉，這位韓粉痛批：「最近很多名嘴都說到，我們這群非韓不投的，都害到韓國瑜，也害到國民黨分裂。現在甚至有的說，不如讓韓好好待在高雄顧好南台灣。等4年8年把自己的團隊養好再拚大位。可是他們這些名嘴真的忘了。我們這些非韓不投的人，絕大都是無黨無派的(也有藍、少數綠的朋友)。」

並進一步指出：「我們純粹只是認同韓國瑜1人。相信他可以帶來不一樣的願景。可以改變政黨惡鬥，可以讓大家認同國家，可以讓台灣經濟更好，可以改善百姓生活。所以我一路走來所強調的就是：不忘初衷，堅持你的選擇，非韓不投。台灣才有機會可以改變。各位好朋友請繼續堅持你的選擇。感謝！」

文章一出，韓粉們也紛紛表示：「就看我們韓家軍的努力了! 繼續發揮『非韓不投』的威力，直到韓國瑜當上總統」、「不要在乎别人說什麼，只要在乎自己在做什麼，摸摸自己的良心，只要是做對的事幹到底，這也是人民對國家的責任」、「悲哀！非常痛心韓粉被污名化！那些所謂名嘴們哪一個有骨氣？」「誓師悍衛 韓國瑜 選總統！」

(中時電子報)