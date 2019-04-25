🎥 SHOHEI CAM pic.twitter.com/Cd01f0wFeF — Los Angeles Angels (@Angels) 2019年4月23日

曾在大聯盟颳起一陣二刀流旋風的日籍選手大谷翔平，去年10月進行韌帶重建手術(Tommy John)，目前復健情況良好，25日進行首次術後實戰打擊練習，2打數2安打，另選到2次保送，打擊率百分百。天使隊預計5月能讓大谷以指定打擊的身分回歸，不過想看大谷投球要等到2020年才有可能。

大谷翔平曾奪下美聯年度最佳新人獎，術後是首次進行實戰打擊練習，也是他的復健之路的最後一步，若狀況良好，那也代表大谷復出也不遠了。天使總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)透露：「他看起來很好，我不想對結果有過分的期待，這是他從去年9月以來，第一次站進打擊區，他看起來攻擊節奏很好。」

大谷首次術後實戰打擊練習，2打數2安打，另選到2次保送。（截自天使隊推特）

總教練阿斯瑪斯也說，這次打擊練習大谷翔平面對右投手，4打席敲出2支安打，另選到2次保送。不過大谷翔平不會到小聯盟進行復健賽，在正式回歸前至少還有一周的實戰打擊練習，將會把打擊強度加重，一天約有10次打席，並持續在周一、三、五進行投球練習，但2020前不會以投手身分復出。

阿斯瑪斯對大谷翔平的復出時間很保守，僅說確定不會在4月底就回歸，不過依他的說法，可能和球團原先評估5月初復出相去不遠。

(中時電子報)