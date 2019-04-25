台鐵預計收回新北市瑞芳區瑞芳車站後站的北側土地，另做規畫之用，但卻遭當地居民反對，擔心沒有經濟能力搬遷、無處可住。已投入國民黨新北市第12選區立委初選的律師簡榮宗接獲陳情後，24日前往瑞芳了解情況，並承諾會尋求國民黨立委協助，替當地居民與台鐵舉行協調會。

當地居民表示，台鐵屬中央部會的層級，地方議員雖願意幫忙，但仍無法監督台鐵，而選區的立委又只能在螢幕上見到，即使服務處接受陳情，但又遲遲未有後續協助，因此轉向簡榮宗陳情。

「難道台鐵要我們睡馬路嗎？」住戶指出，他們在此居住了50、60年，世世代代都居住在這裡，但如今因為年老，無力、也沒有經濟能力搬遷。

簡榮宗表示，瑞芳是他的故鄉，目前也正爭取為鄉親服務的機會，因此收到民眾陳情後，立刻趕過來了解向居民情況，希望看有沒有能協助民眾能有機會保住安身立命的住家的機會。

簡榮宗指出，台鐵想要單方終止收回房屋基地，在契約上還有一些解釋的空間，雖然他還不是立委，但會尋求其他國民黨立委協助，替當地居民與台鐵舉行協調會。當地居民聞後，也紛紛表達讚聲。

「會讓選民看的到我是接地氣的立委！」簡榮宗說，區域立委除了在立法院內審查預算、擬訂法案之外，更需要服務地方、協助民眾，他承諾若他能當選立委，將會成為讓選民找得著的立委。

(中時 )