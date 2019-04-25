今年2月在越南河內舉行的川金會不歡而散後，據傳金正恩懷疑有4名外交官在會前向美國出賣情報，於是將他們處決。而金正恩正在俄羅斯海參崴訪問，但以往如影隨形的胞妹、中宣部第一副部長金與正未有隨行，也傳她因川金會破局後被降職。

本月11日，北韓當時召開第14屆最高人民會議第一次會議，是金與正最後一次公開亮相，但她沒有出現在33名政治局委員的合照中﹔金正恩15日率眾參謁太陽宮紀念金日成冥誕時，她也沒有現身。被視為金正恩左右手、負責對美對韓事務的統戰部部長金英哲被撤職，由北韓亞太和平委員會委員張金鐵接任。據傳她可能和金英哲一起在河內峰會破裂後退居二線。

日本亞洲新聞社（Asia Press）報道，其中一名被槍斃的是北韓駐河內大使館的外交官，並指槍決在勞動黨和人民軍成員目擊下進行。

此外，美國國務卿周三（24日）接受美媒訪問，形容對北韓半島無核化進程仍有期望。他指擁有核武不會令北韓安全，只有危險，認為最終談判結果取決於金正恩是否願意放棄核武。

(中時電子報)