李男開車開到昏迷，自撞停在路旁的2部車輛。（王文吉翻攝）

李男駕駛黑車轎車，陷入昏迷後，衝撞路旁2部車輛後，180度打橫，現場散落零件。（王文吉翻攝）

無業男邊開車邊燒炭 昏迷自撞

真的是不要命了！台中大雅區25日清晨發生離奇車禍，1輛黑色轎車自撞路旁車輛，民眾報案指稱「發生自撞車禍，都沒人下車！」警消獲報到場， 立即破壞車窗，發現昏迷的男駕駛竟「邊開車邊燒炭」，救護人員將男駕駛送清泉醫院急救，之後轉送沙鹿光田醫院，意識已逐漸清楚，無生命危險。

警方凌晨5點50分接獲民眾報案指稱，大雅區民生路2段發生車禍，員警到場發現車頭嚴重毀損，前保險桿脫離，右前輪撞到爆胎，車門鎖死，有2輛停在路旁車輛遭撞擊，肇事車輛門鎖死，車內疑似有人員受困。

警方從車內找到不少尚未燃燒的木炭，但未發現遺書。（王文吉翻攝）

警方從李男車內端出1個正在燃燒木炭的鐵鍋，並發現1個瓦斯噴燈。（王文吉翻攝）

消防隊員5分鐘後抵達，立即破壞車窗，不料一陣濃煙從車內竄出，陷入昏迷的男駕駛趴在方向盤上，2個安全氣囊全都爆開。救護人員趕緊將駕駛從車內拉出，送醫急救，警方則從副駕駛座端出1個正在燃燒木炭的鐵鍋，駕駛疑似邊燒炭邊開車。

警方調查，肇事駕駛為26歲李男，車內除找到正在燃燒的炭盆及瓦斯噴燈外，並未發現任何遺書，初步了解，李男目前待業中，疑有經濟壓力，並曾跟友人透露「最近會少一個人」。

承辦員警則懷疑李男可能在他處燒炭輕生，事後突然反悔，才會開車上路求救，炭火發爐反而讓他陷入昏迷。現場救援人員，邊燒炭邊開車，炭盆還發爐，差點變成「烤肉自焚」，真的是不要命了。

警方指出，李男送醫後意識逐漸恢復清楚，暫時無生命危險，目前還無法言語，後續將製作筆錄了解釐清，若涉及公共危險罪，將依法移送。

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李男開車自撞路旁車輛，因撞擊力道強烈，正副駕駛座的安全氣囊都爆開。（王文吉翻攝）

警消破壞車窗後，車內濃煙密布，還有燃燒中的木炭雕在塑膠腳踏板上。（王文吉翻攝）

(中時 )