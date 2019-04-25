男性包皮反覆發炎，小心是糖尿病引起！泌尿科醫師表示，門診觀察發現，反覆包皮炎的患者中有1成有糖尿病，常見於30～40歲男性，這群人特點是包皮炎反覆發生，外觀體型肥胖，有糖尿病的家族史，往往罹患糖尿病而不自知。

35歲陳先生，包皮反覆發炎已持續半年，每當包皮出現裂傷時便自行塗抹藥膏，近日發覺包皮口變狹窄無法翻開才趕緊就醫。檢查發現，包皮外觀有明顯紅腫且有反覆撕裂傷，驗尿顯示有尿糖，診斷為糖尿病引起的包皮炎。

書田診所泌尿科主任醫師林儒廷表示，包皮炎常因包皮過長、個人衛生習慣不佳、性接觸、抵抗力下降等因素發生，其會出現包皮局部紅腫、疼痛及撕裂傷等症狀，同時反覆發炎結痂，會使得包皮口變狹窄、包皮無法翻開，惡性循環結果，對因清潔困難所造成的包皮炎將更加難以痊癒。

林儒廷說，由於糖尿病患在血糖控制不佳時，抵抗力會下降，傷口的癒合能力較差，因此包皮發炎引起的撕裂傷不易痊癒且反覆發生機會增加。在治療方面，除視症狀治療包皮炎外，還需做好血糖控制，如果同時伴隨包皮過長，在發炎情況改善及血糖控制良好後，可與醫師討論是否需割包皮。 林儒廷提醒，門診中經常會出現年輕男性因反覆的包皮發炎困擾不已，後續檢查才發現是糖尿病引起，由於糖尿病在初期不一定會有明顯多吃、多喝、多尿、體重下降症狀，因此如果有糖尿家族病史又反覆包皮發炎就應提高警覺。預防包皮炎，平時注意包皮清潔，單一性伴侶避免危險性行為，並謹慎控制血糖，規律運動習慣及作息加強抵抗力。

(中時 )