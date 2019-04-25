「順天謙華」為深耕台中30多年的順天建設指標新案。（盧金足攝）

順天建設總經理林丙申表示，在北區推出總銷金額50億元的「順天謙華」大案，因為北區推案量少，豪宅等級的品牌力口碑，創造熱銷的買氣。（盧金足攝）

「順天謙華」坐擁北區的商圈及文教區優勢，吸引很多老台中及在地就業的客源。（盧金足攝）

順天建設規畫「順天謙華」建案，特別在2600多坪基地，臨路退縮50米，規畫850坪開放的森林廣場。（盧金足攝）

國民黨台灣省黨部位在台中市北區的2600多坪土地賣掉了！標到土地的順天建設特別上網找到省黨部遷移後的相關文史資料，這塊充滿歷史意義，地靈人傑的土地，也讓舊市區重返焦點，推出「順天謙華」建案，大手筆規畫850坪土地做為開放公園，讓民眾可以進來休憩，在寸土寸金的黃金地段，價值不菲，成為友善鄰里的森林廣場。

台中市府推動「台中大車站計畫」，已陸續完成鐵路高架化、建國市場遷建、柳川藍帶水岸、新盛綠川水岸廊道、台中火車站前廣場改善等工程，同時串聯周圍綠空鐵道軸線計畫、新盛綠川水岸廊道計畫、台中公園、一中商圈、城市之心、旱溪自行車道等，打造自行車道路網，重大建設陸續到位，帶動很多建商回到舊市區插旗推案。

順天建設總經理林丙申表示，在北區推出總銷金額高達50億元的「順天謙華」大案，因為北區推案量少，潛銷期即獲熱烈詢問，熱銷到有的樓層，有多名客戶同時青睞，加上周遭有中國醫藥大學附設醫院，還有多所大學，吸引很多醫生與老師客源。

林丙申表示，國民黨省黨部舊址的土地，規畫過程特別臨路退縮50米形成森林廣場，社區還設有森林圖書館，藝術家作品，現在房地產市場剛性需求大，舊市區的土地供給量沒有很多，擁有完整的交通及公共運輸動線，生活機能佳，成為首購與首換的矚目產品。

「購屋常考慮的就是地價跟房價的關係！」林丙申說，目前的房地產市場，如果以在北區推出的「順天謙華」建案房價，要買到重畫區的產品，可能就要買到比較遠的區域，但購屋者居住的交通條件，以地緣或者工作關係，對北區的建案接受度高。

此外，北區的大眾運輸，每一條公車路線幾乎都可以到達火車站及全市各區的動線，加上北區商圈及文教區優勢，坐擁北區的燙金門牌，吸引很多老台中及在地就業的客源。

順天建設副理羅法祖指出，「順天謙華」生活圈主要道路北屯路、三民路，緊臨一中及中友百貨商圈，穩坐中台灣的活絡成熟繁華地段，社區除基地前規畫850坪森林廣場，社區內還有景觀庭院，2600坪基地，公園綠地就有1700坪，建案請來國際建築團隊建築師劉偉彥設計，國際知名景觀團隊聯手打造全齡住宅，成為深耕台中30多年的順天建設指標新案。

為打造有特色及生態理念的城市發展模式，台中市府發布《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，開發商響應綠化，都市發展局表示，期盼經由政策引導將綠化植栽引入市民居家空間，增進鄰里關係與互動，逐步提升整體居住環境品質，打造台中成為宜居城市。

(中時 )