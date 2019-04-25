◎力挺韓國瑜 新北議員成立中和後援會

韓國瑜總統路崎嶇，為力挺韓參選2020總統，新北市議員邱烽堯25日舉行記者會，宣告5月5日在中和連勝街72號成立韓國瑜參選2020總統中和後援會，邱烽堯表示，希望開出全國第一槍響，號召民眾前來相挺，邱也說，韓國瑜近來腹背受敵，父親這次成立後援會一事告知會韓國瑜時，他還回了「頭暈轉向」的貼圖，但2020總統選舉，絕對要從中和出發。

◎蘇轟韓不出席行政院會 柯P：我以前也很少去

行政院長蘇貞昌轟高雄市長韓國瑜不知道在忙什麼，都不出席行政院會。不知是否怕也被點名，台北市長柯文哲今安排親自出席；但柯事前受訪時也說，他以前也很少去，而且韓國瑜雖是真的都沒去，但「他高鐵票3000元，我開車去15分鐘而已。」

◎長榮空服員5／13罷工投票

長榮航空空服員罷工一觸即發，桃園空服員職業工會今表示，將在5月13日啟動罷工投票，至6月6日截止，投票將分為台北、桃園、高雄三大場次。另外，昨日長榮董事長林寶水強硬表示，絕不同意工會「禁搭便車」，對此，工會表示不會妥協，會抗爭到底。

◎國三生墜樓裝支架 家屬怒：霸凌硬拗意外

台中市北區一所國中22日發生男學生從4樓墜落，造成腰椎骨折、雙腿開放性骨折，25日一名自稱劉姓學生親人的網友在臉書「爆料公社」PO文指控，劉生被班上3名同學霸凌，要求劉生的父親，申請學生保險理賠理由，不能寫霸凌，要改成意外才行。校方表示，須等校長進一步說明證實。

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(中時電子報)