NBA季後賽進入第二週，第一輪大多對戰均以4-0、4-1早早結束，球迷少看了好幾場精彩比賽十分可惜，好在還有金塊和馬刺的組合你來我往戰況接近，如今金塊以3比2聽牌，明日(五)4/26上午08:00將在馬刺主場進行第六戰，究竟這個系列賽會在明日收工還是將纏鬥到最終第七戰呢？下面整理出雙方交手的兩大關鍵。

三分之神移情別戀

馬刺養出一群擅長三分投射的功能性球員，他們優異的表現讓馬刺例行賽三分命中率高達39.2%排名聯盟之首，沒想到進入季後賽集體失常，命中率掉到33.7%位列季後賽球隊後段班；相對的金塊例行賽三分命中率35.1%聯盟第18，進入季後賽以後火力全開飆升至41.4%在季後賽僅次於勇士。金塊出色的三分表現使馬刺防守難度升級，想要牽制明星級禁區球員約基奇(Nikola Jokic)又要限制莫瑞(Jamal Murray)、哈里斯(Gary Harris)等人的外圍火力談何容易！

馬刺不穩定的輸出

馬刺例行賽場均得分有111.7分，到了季後賽以後前五戰平均居然只有103.4分，不只迪羅薩(DeMar DeRozan)和阿德里奇(LaMarcus Aldridge)進攻綁手綁腳，陣中第三得分好手魯迪‧蓋(Rudy Gay)整個系列賽更是彷彿神隱，蓋擁有大前鋒的身材以及多元的進攻手段，面對金塊防守陣容應該是最容易發揮的得分點，第六戰蓋若還是沒有跳出來幫助球隊拿到例行賽水準13.7分以上的分數，馬刺將很難贏球。

馬刺進入季後賽以後明顯狀態不若以往，近兩戰輸球分差又高達14以及18分之多，明日之役就算加上主場優勢恐怕也很難扳平系列賽比數，建議喜歡運彩的朋友可以大膽投注金塊高賠獲勝。

(中時電子報)