高雄市長韓國瑜今天早上出席高市議會「高銀營運績效與呆帳處理專案報告」。他稍早被問及假韓粉攻擊一事，他表示真正支持他的，要維持他的主軸「愛與包容」。至於吳韓會，韓國瑜則說還沒接到通知，對於全民調一事，韓國瑜也說會跟黨主席吳敦義見面完來談。

韓國瑜被問及吳韓會一事，他說目前還沒有收到通知。至於全民調要將主動、被動主要參選人全部納入，韓國瑜則說會跟黨主席吳敦義見面後再來談。

韓國瑜昨發表「『愛與包容』永遠在、『冒牌韓粉』請退散」一文，他呼籲直球對決，不要躲在螢幕後面敲鍵盤，假冒韓粉騷擾、製造仇恨，並呼籲加入「打假」行動。韓國瑜稍早也在被問及此事，他說希望假韓粉能離開，真正支持他的要尊重他一直以來的主軸「愛與包容」，不要情緒性攻擊，並呼籲大家要找出假韓粉。

韓國瑜說假韓粉讓很多民意代表困擾，大家也判別不出來到底支不支持韓國瑜，他呼籲不要躲在鍵盤後面，只是製造社會不和諧，甚至有過激文字語言，造成很多不愉快，讓民代不愉快。

支持全民調？韓國瑜：跟吳敦義面見後再談

(中時電子報)