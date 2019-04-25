南太平洋友邦索羅門群島昨天舉行總理選舉，前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）第四度當選總理。外交部發言人李憲章表示，我們期待未來跟索羅門新政府的合作，也樂見台索關係在「老朋友」帶領下持續深化發展。

索羅門群島月初舉行國會選舉，沒有一黨贏得過半席次；蘇嘉瓦瑞在總理選舉獲得國會50席中34席的支持，第四度當選總理，但首都荷尼阿拉部分地區因為不滿選舉結果陷入騷亂。

李憲章說，蘇嘉瓦瑞是我們的老朋友，總統賀函也準備了，會在最適當時間請駐館轉達。我們會持續跟索羅門新內閣成員以及各黨派國會議員合作，持續深化與索羅門關係，推動符合兩國利益的雙邊計畫。

李憲章表示，外交工作就是廣結善緣，在索羅門選舉前後，駐館都有與各黨派政治人物聯繫溝通，了解各自的主張，他們對台索邦誼都有所期待，我們也樂見台索關係在「老朋友」帶領下持續深化發展。

(中時 )