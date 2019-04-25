民進黨內嘉義市立委初選25日全民調結果出爐，「人氣王」嘉義市議員王美惠出線，以34.33％勝出，大贏李俊俋28.14％，3家民調公司有2家贏，僅中央黨部的民調稍落後，王美惠的支持者說，這是13年一台摩托車凸全嘉義打下的民意基礎。

王美惠接獲消息，第一時間感動落淚，感謝支持者的一路相挺，她稍後發表感想，李俊俋目前未接電話。

(中時 )