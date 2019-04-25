新北市府宣布，即日起「連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸」首波包含7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社、星巴克、85度C、路易莎咖啡8家計約2600處，目前為宣導期，9月1日起衛生局將加強派員稽查及取締，最高可罰款1萬元。

衛生局長陳潤秋表示，菸品不僅危害個人健康，二手菸甚至是三手菸危害甚鉅，據世界衛生組織資料，全球每年因菸害而死亡人數高達550萬人，若不採取積極防制措施，到2030年死於菸害將超過800萬人，此次禁菸範圍有別於以往室內公共場所，再度領先全國擴大至店家騎樓全面禁菸。

衛生局簡任技正林惠萍表示，新北市目前公告無菸環境有公園綠地、高中以下校門口、家長接送區、周邊人行道、公車候車亭及診所前騎樓，再加上連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，總計約8700處。

另外，有些商家會在騎樓擺設桌椅，衛生局也將與設置騎樓座位區的業者洽談合作公告無菸場所，鼓勵更多業者加入騎樓禁菸行列，攜手共建無菸清新的居家環境。

(中時 )