基隆市政府社會處在新豐社區舉辦「身心障礙者社區日間作業設施」開幕活動，希望能提供身障者更便利的照顧服務。（基隆市政府社會處提供）

基隆市政府社會處在新豐社區舉辦「身心障礙者社區日間作業設施」開幕活動，社會處長吳挺鋒表示，希望能提供身障者更便利的照顧服務。（基隆市政府社會處提供）

根據衛生福利部統計，基隆市37萬人口中，去年的身障人口達2萬1151人，顯見比例之高。基隆市政府社會處為服務身心障礙者朋友，委託財團法人伊甸基金會辦理身心障礙者社區日間作業設施（簡稱小作所），並在新豐社區舉辦「燦然伊新‧豐采洋溢」開幕活動，希望能提供身障者更便利的照顧服務。

社會處長吳挺鋒表示，市府一直都很重視身障者的各項社會福利，也積極努力建立完整機制，保障身障者權益，目前有針對身心障礙者，提供社區式日間照顧服務、社區家園居住服務、社區日間作業設施服務、自立生活支持服務以及心智雙老家庭支持整合服務等。

吳挺鋒說，另外社會處也考量讓目前尚未獲得服務的身心障礙者，有更多接受照顧的選擇，持續規畫各項社區式服務。

新豐小作所是基隆市第2個成立的社區小作所據點，主要提供具有生活自理能力、但無法進入庇護工場或一般性就業市場的身障朋友，服務對象為15至64歲的身障者，預計招收20名學員。

社會處說明，小作所藉由社工員及教保員的協助訓練，包含日常生活及家事課程，透過多元學習減緩退化，結合簡易代工，訓練身障者手部靈巧動作及專注度，協助身障者有機會走出家庭進入社會，也讓家庭照顧者獲得喘息。

吳挺鋒補充，市府長期以來秉持積極服務弱勢族群的熱忱，希望能為基隆市身障朋友提供更健全的服務平台，社會處將持續推動布建綿密的服務網，從身障者的需求出發，提供貼近生活的在地服務，讓服務多元化、更便民。

(中時 )