內蒙古呼和浩特聯建小區一處民樓3月29日發生氣爆，造成1人死亡。該市新城區委宣傳部25日指出，該事件起因為用戶使用不當，導致天然氣洩漏，進而引起氣爆。

新城區安全生產委員會指出，該事件發生後，該區立即啟動調查工作小組，並聯合請公安部工作組和大陸城市燃氣協會專家組進行深入調查。

新城區官方稱，綜合各方專家意見，事件是由於用戶使用不當，造成天然氣大量洩漏，遇火源引起爆炸，屬於意外事件；目前，救助善後相關工作正在進行中。

(旺報 )