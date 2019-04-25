內蒙氣爆案調查出爐 呼和浩特官方：天然氣外洩 12:092019/04/25 旺報 賴志昶 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 內蒙古呼和浩特聯建小區一處民樓3月29日發生氣爆，造成1人死亡。該市新城區委宣傳部25日指出，該事件起因為用戶使用不當，導致天然氣洩漏，進而引起氣爆。 新城區安全生產委員會指出，該事件發生後，該區立即啟動調查工作小組，並聯合請公安部工作組和大陸城市燃氣協會專家組進行深入調查。 新城區官方稱，綜合各方專家意見，事件是由於用戶使用不當，造成天然氣大量洩漏，遇火源引起爆炸，屬於意外事件；目前，救助善後相關工作正在進行中。 (旺報 ) #內蒙 #天然氣 #爆炸 也許您會感興趣 推薦閱讀 斯里蘭卡教堂酒店8連爆！156死、超過400傷 14:052019/04/21 國際 斯里蘭卡爆炸案逮捕7人 3警追嫌犯被炸死 20:562019/04/21 國際 斯里蘭卡爆炸案 十天前曾有警告 22:342019/04/21 國際 斯里蘭卡恐攻爆炸案 1台人輕傷 04:102019/04/22 兩岸新聞 恐怖復活節 斯里蘭卡連環爆 逾200人喪生 04:102019/04/22 財經要聞 挪威主權財富基金 拋售石油、天然氣股 04:102019/04/22 全球財經 斯里蘭卡第9爆 廂型車爆炸 幸無人受傷 19:352019/04/22 國際 乘員飛龍測試出大事 太空船直接爆炸？ 23:372019/04/22 國際 改用天然氣 鶯歌3瀝青廠撇臭名 04:102019/04/24 地方新聞 獨腿勇士 從內蒙騎單車赴藏 04:092019/04/25 話題觀察 all熱門新聞 兩岸史話－蔣留遺囑 交宋子文轉宋美齡 - 日報 萬噸大驅南昌艦 首度公開航行 - 日報 張家界玻璃橋 上演人體懸浮魔幻秀 - 兩岸 - 旺報 中共海軍青島閱兵 央視直播出現意外畫面 - 兩岸 登日艦 陸人慨言要向前看 - 時政 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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