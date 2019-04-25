民進黨嘉義市立委初選 現任李俊俋落馬 12:142019/04/25 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨內嘉義市立委初選民調今天出爐，現任立委李俊俋落馬，市議員王美惠出線，代表民進黨參選，而李俊俋成為民進黨初選失利的第一位現任立委。 民進黨嘉義市立委這次除了李、王，還有前市議員黃盈智、黨員林柏妗等4人角逐，殺得慘烈，都都喊出「請市民唯一支持」。 李俊俋、王美惠、黃盈智、林柏妗4人參加民進黨內立委初選，協調不成，中央黨部22日至26日進行全民調，結果由王美惠出馬角逐下屆立委。 (中時 ) #立委初選 #民進黨 #王美惠 #李俊俋 也許您會感興趣 推薦閱讀 DPP立委初選 林濁水：開什麼玩笑？總統說會分裂 11:052019/04/22 政治 《快評》舉以色列為例 賴清德反而打臉了民進黨 21:272019/04/22 政治 民調輸藍就提名蔡 綠指待討論 01:182019/04/23 政治要聞 再戰中選會主委人事案！江啟臣：國民黨團絕不退讓 22:452019/04/23 政治 蔡英文敗局已露 04:102019/04/24 時論廣場 台南市議長跑票案 民進黨三名議員停權一年半 17:432019/04/24 政治 綠將管控公投 不再冷處理 04:102019/04/25 政治要聞 新聞分析》3秒勇vs.半分忠！扭曲民主終將遭反噬 04:102019/04/25 政治要聞 藍委批綠 將廢核當救命浮木 04:102019/04/25 政治要聞 只用3秒出賣台灣民主 民進黨一舉引爆網怒火！ 08:102019/04/25 政治 all熱門新聞 被控領走150萬版費 李佳芬再喊冤：實拿只70多萬元 - 政治 陳致中要韓辭職 網：你嫖妓有先離婚？ - 新聞 陳致中要韓辭職 網：你嫖妓有先離婚？ 勿忘世上苦人多 玉米哥感恩韓國瑜 - 政治 韓流VS.台風 氣象專家預報它會贏 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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