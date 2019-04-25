民進黨內嘉義市立委初選民調今天出爐，現任立委李俊俋落馬，市議員王美惠出線，代表民進黨參選，而李俊俋成為民進黨初選失利的第一位現任立委。

民進黨嘉義市立委這次除了李、王，還有前市議員黃盈智、黨員林柏妗等4人角逐，殺得慘烈，都都喊出「請市民唯一支持」。

李俊俋、王美惠、黃盈智、林柏妗4人參加民進黨內立委初選，協調不成，中央黨部22日至26日進行全民調，結果由王美惠出馬角逐下屆立委。

(中時 )