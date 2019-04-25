魔術強生在湖人最後1場例行賽開打前夕，突然宣布辭去籃球事務總裁職位，頓時震撼整個籃球圈，如今他會突然請辭的原因終於曝光，《看台報告》記者布切25日驚爆，原來是因魔術強生看到了湖人總管瓦林卡所有批評自己的郵件！

「就我了解的是，瓦林卡一直跟湖人老闆珍妮巴斯互通電子郵件，這些郵件的內容，都是瓦林卡在批評魔術強生缺點，」布切表示，「沒想到我收到的消息竟是，珍妮巴斯直接把這些郵件全都轉傳給魔術強生，看看瓦林卡怎麼背後捅刀。」

「魔術強生當然看完那些郵件了，也許這件事最重要的是，沒有跡象顯示珍妮巴斯支持瓦林卡，」布切說，「但珍妮巴斯不僅沒親口告知，也沒在瓦林卡面前替魔術強生辯護，所以有人在魔術強生背後捅刀，才是他選擇離開主因。」

如果這個爆料屬實，除了代表瓦林卡確實是個只會在背後插刀的小人，更證明珍妮巴斯並非是個稱職且有擔當的球隊老闆，不但沒有化解球隊內訌，反而是繼續加重內部分歧，如今珍妮巴斯放任瓦林卡繼續管理球隊，只能說瞎了眼！

(中時電子報)