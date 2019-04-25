有關法國巡防艦葡月號4月6日通過台灣海峽。國防部發言人陳中吉表示，國防部有掌握，不評論，「我們做好我們自己戰訓本務的工作」。

海軍退役上校，首任張騫艦長黃征輝表示，通常上級單位只會給某艦「何時」到「某地」的命令，艦長自己決定「航線」，再由航線浬程反推「出港時間」。然後回報上級單位。

由於艦長不可能選擇一條「不合理」的航線與出港時間，因而上級單位收到「何時出港，何時抵達」的回報，極少過問艦長為何決定這條航線。

至於艦長如何選擇航線？考慮條件如下：

一、 航線短。

二、 海象較佳。

三、 安全因素。

所有航經台灣海峽軍艦，是否有特殊政治目的，應先問以下幾個問題：

一、 何港口出發(哪兒來)？前往哪一個港口(去哪兒)？

假如從香港、澳門出發，前往韓國、日本(或反過來)，顯然穿越台灣海峽是「近很多」的航線。

但假如從菲律賓馬尼拉港口前往日本，穿越台灣海峽就十分不合理，因為這條路繞得太遠。

二、 海象如何？

台灣海峽的海象有如颱風。如果颱風從東而來，穿過中央山脈(穿心颱)，暴風程度通常降一級。

除此以外，冬季「季風」階段，東海岸有「非常可怕的長湧」，方向從070~090掃向250~270，這時軍艦南北走，幾乎是「橫向」來風，航行非常辛苦。因而在風大浪大的時候(通常氣溫很低)，軍艦寧可繞遠路，也會選擇穿越台灣海峽。台灣海峽這時海象不僅小一級，方向也變成020~030掃向200~210，穿越台灣海峽，幾乎是「頂風頂浪」或「順風順浪」，艦上官兵感覺好很多。

除去前述二因素，若仍選擇穿越台灣海峽，就可能有政治目的。

完全不了解前述二因素，斷然做出判斷，有點武斷。

(中時 )