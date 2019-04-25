網路瘋傳將蛋拿去冷凍後，會更濃郁美味，不少網紅Youtuber也拍攝過的相關影片，在日本也流行過冷凍蛋料理。食藥網站指出，其實冷凍蛋有隱藏的食安疑慮，日本專家表示，將蛋冷凍可能讓蛋殼產生裂縫，遭細菌入侵感染，若真要吃冷凍蛋料理，一定要完全煮熟。

據《食力foodNEXT》報導，日本蛋品協會表示，冷凍雞蛋有食安疑慮，因在冷凍過程中易造成蛋殼破裂，使蛋在退冰時遭細菌感染風險增加，協會也說到，若將蛋殼打破再冷凍，由於沒有外殼保護，同樣容易使細菌繁殖，低溫冷凍僅能減緩細菌生長，無殺菌效果，因此協會表示，無論帶殼或破殼都不建議冷凍。

網站指出，雞蛋最常見的污染細菌為沙門氏菌，其耐熱性低，在煮沸的狀況下約5分鐘可殺滅，提醒民眾，若想料理冷凍蛋，除了選用新鮮、無髒污、完整的雞蛋外，退冰後應儘快烹煮，且一定要加熱煮熟後再食用，以降低食品中毒的風險。

(中時電子報)