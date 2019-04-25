為了有效結合智慧醫療服務，三軍總醫院與工研院攜手布建最新式的5G行動通信系統，以大頻寬、大連結與低延遲性的技術優點，提供快速、完善的智慧醫療，朝向AI智慧醫院目標邁進，造福更多就診病人。

三總今（25）日與工研院簽訂5G合作意向書，開始建立醫療資訊互惠合作，第一階段的重點在於3項應用，包括低延遲遠距復健應用、手術室VR／AR的教學和互動、無線定位系統整合技術，這些都是未來醫療發展必要的重大革新。

這項合作案由工研院提供創新醫療服務解決方案，利用5G通訊、AI影像處理、AR與室內精準定位等技術建構pre-5G專網系統，整合跨領域資源，並由三總提供全國唯一5G行動醫療實驗場域，希望排除現今應用通信與溝通在醫療服務的障礙。

三總院長蔡建松表示，目前三總已將人工智慧應用導入心電圖AI自動判讀技術、胸部X光異常診斷與疾病分類輔助系統，尤其自行研發心電圖AI判讀系統，偵測嚴重血鉀異常的敏感度超過90％，同時具有超過85％的特異度。

5G將會成為多元化智慧應用解決方案的一大利器，工研院副院長張培仁認為，台灣在資通訊產業已有高度競爭優勢，現在透過5G高速、寬頻、低延遲的特性，串連多元資料結合大數據，更有助於實踐遠距醫療的理想。

三總與工研院跨領域整合的4年合作計畫，著重於5G、VR／AR與醫療的結合，透過5G網路進行遠距復健、手術會診與互動教學，可為民眾提供更便利智慧醫療的解決方案，這將會是5G垂直領域專網系統的最佳典範。

未來雙方將視5G導入進度，陸續開發傷口傷燙傷AI智慧辨識、智能視力保健服務、智慧化產後護理服務、傷口影像分析與快速復原決策支援，還有糖尿病運動照護、婦嬰看護服務等，期能達成新世代5G通訊與醫療的創新整合運用。

(中時 )